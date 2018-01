Lotéricas não podem prestar serviços bancários A partir de hoje, as casas lotéricas não podem mais prestar serviços bancários para poupadores e correntistas da Caixa Econômica Federal ou fazer pagamento de pensões e aposentadorias. O recebimento de contas de luz, água, telefone e outros títulos será mantido. A suspensão foi determinada por liminar concedida ao Ministério Público Federal (MPF) por uma juíza do Rio Grande do Sul. A ação movida pelo MPF em Porto Alegre alegou falta de segurança para a prestação do serviço em lotéricas, farmácias e supermercados, também atingidos pela decisão. Pelo descumprimento da medida, será cobrada multa diária de R$ 100 mil. Com isso, clientes da Caixa e pensionistas de cidades pequenas terão de recorrer a agências de cidades vizinhas.