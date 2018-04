Lotéricas pagarão expurgo de FGTS As agências lotéricas vão participar do pagamento da diferença de correção monetária devida pelo governo nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores. Segundo o superintendente nacional do FGTS, Joaquim Lima, as loterias pagarão, em espécie, até o montante de R$ 300. Mesma quantia poderá ser sacada nos terminais eletrônicos. Para quem tem mais de R$ 300 a receber e não possui conta bancária, o pagamento poderá ser feito nas próprias agências da Caixa Econômica Federal (CEF). Pelos dados da Caixa, a rede bancária ainda precisa remeter cerca de 20% das informações cadastrais dos trabalhadores. Mesmo assim, os técnicos garantem que não haverá atraso para o início do pagamento, previsto para o mês de junho. A lei complementar 110 determina que em junho sejam pagos ou creditados nas contas dos trabalhadores até o montante de mil reais. Quem tem mais de mil reais a receber por conta dos expurgos praticados na época dos planos Verão (janeiro de 1989) e Collor 1 (abril de 1990) receberá em parcelas, a partir de julho. Para ter o crédito na conta de FGTS ou o pagamento liberado, é preciso que o trabalhador faça a adesão aos termos do pagamento proposto pelo governo. Os termos de adesão estão disponíveis nas agências dos Correios. Para quem tem conta bancária, a liberação do dinheiro será diretamente na conta. Se o trabalhador se enquadrar em alguma das possibilidades de saque estabelecidas na lei 8.036 - aposentadoria, invalidez, doença grave ou a simples rescisão do contrato de trabalho antigo - ele terá o dinheiro a que tem direito depositado na sua conta bancária. Se tiver apenas direito ao crédito na conta vinculada do FGTS, receberá essa informação da Caixa. O problema maior está no pagamento daqueles que têm pouco a receber e não possuem conta bancária. Para esses é que a Caixa está prevendo o uso de canais alternativos, como os sindicatos e as empresas onde trabalham atualmente, assim como as próprias agências da Caixa e as casas lotéricas.