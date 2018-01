Lotéricas recebem mais declarações de IR As 6.500 casas lotéricas de todo o país têm a preferência da população na hora de fazer a declaração de isento do Imposto de Renda. Na primeira semana, 1,12 milhão de pessoas fizeram a declaração nas lotéricas, contra 1,08 milhão da Internet e 332 mil do Receitafone. A declaração nas lotéricas pode ser feita com rapidez e custa R$ 0,50. As informações foram divulgadas pelo diretor de Serviços Financeiros da Caixa Econômica Federal (CEF), Fernando Carneiro. A média de declarações de isento nas lotéricas ficou em torno de 224 mil por dia. Em 1999, das 38,9 milhões de declarações de isentos entregues à Receita, 19,6 milhões (49%) foram feitas nas casas lotéricas. Para declarar a isenção do imposto de renda nas lotéricas, basta preencher um boleto próprio, parecido com um bilhete de loteria, informando três dados: o número de CPF, data de nascimento e número do título de eleitor (as instruções estão no verso do boleto). O sistema é automatizado e em tempo real, o mesmo utilizado nas apostas das loterias e permite que seja emitido um recibo eletrônico confirmando o recebimento da declaração na hora. Além da facilidade, o serviço prestado pelos lotéricos apresenta o melhor custo para quem não tem acesso à Internet. A declaração também pode ser feita por telefone, ao custo de R$ 0,27 por minuto, ou nas agências dos Correios, por R$ 2,00. O recebimento da declaração de isentos nas casas lotéricas permite a verificação imediata das informações no banco de dados da Receita Federal. Lotéricas batem recorde de recebimento de contas A rede de lotéricas, além de vender jogos de loterias, atua como corresponde bancário da Caixa, prestando diversos serviços, como arrecadação de FGTS, depósitos de poupança e conta corrente, além do pagamento de contas. Em julho, as lotéricas bateram o recorde de arrecadação de recebimento de contas, com uma movimentação de R$ 3,1 bilhões e 47,3 milhões de documentos recebidos, superior à rede bancária. Mais de 50% das contas do país são pagas em lotéricas. Desde maio, as lotéricas já receberam R$ 39,3 milhões em depósitos de poupança e conta corrente. Em setembro, os aposentados poderão receber os benefícios do INSS também nas casas lotéricas. A Caixa Econômica está ampliando sua rede de lotéricas. Até o final deste ano serão quase 2 mil novas lotéricas, levando todas as facilidades que já oferecem à população a municípios que não contam com agências da Caixa.