Lotéricas: reserva de vôo e pagamento de contas Quem voa pelo Brasil pela companhia Nacional já pode comprar bilhetes para viagens em agências lotéricas. O serviço é oferecido pela Caixa Econômica Federal em convênio com a companhia aérea. Os passageiros podem apenas comprar o bilhete para a reserva, com o código que dá acesso ao embarque. As confirmações de data e horário continuam a ser feitas por meio da central de atendimento da empresa (0xx11-3155-1400). A companhia Nacional faz vôos que ligam dez cidades do País, incluída a capital paulista, e deverá atender mais quatro, em breve. As reservas poderão ser feitas, portanto, em locais mais distantes dos aeroportos, único local em que se faziam reservas anteriormente. Hoje, existem 8.500 lotéricas no Brasil e é possível fazer reservas em qualquer uma delas para vôos da empresa. A Caixa está disposta a negociar com outras companhias a distribuição das reservas. As lotéricas ficam abertas, em geral, entre 8 e 18 h em lojas de rua e esticam o horário de expediente em shopping centers até as 21 h. Hoje em dia, além desse, as lotéricas prestam serviços bancários, vendem créditos de celulares pré-pagos, recebem diversos pagamentos, recolhem guias do FGTS e pagam benefícios como aposentadoria e PIS. Pagamentos O Pague e Pronto é mais um sistema de pagamento de contas de água, luz e telefone em estabelecimentos comerciais fora do horário bancário, em locais mais acessíveis e sem filas. Nesse sistema, assim como no Recebimento em Tempo Real (RTR), paga-se ao caixa do estabelecimento, que, no fim do dia, transfere os valores correspondentes a esse serviço a uma central da Interchange, companhia que dá apoio ao serviço. No Pague e Pronto, o recebimento de contas funciona enquanto o estabelecimento comercial está aberto. Atualmente, o sistema já conta com 3.500 postos de recebimento, em mais de 900 cidades distribuídas por 22 Estados. Além desse tipo de serviço, existem ainda o Pratipag e o Popbanco, que também recebem pagamentos, mas funcionam com terminais eletrônicos que o próprio pagador opera.