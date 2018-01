Lotéricas vão pagar aposentados Os aposentados e pensionistas poderão, a partir de setembro, receber seus benefícios nas casas lotéricas, segundo informou o Ministério da Previdência e Assistência Social. A iniciativa de franquear as casas lotéricas para a prestação desse serviço foi tomada pela Caixa Econômica Federal (CEF), com autorização e apoio do Ministério. De acordo com a assessoria de imprensa da Previdência Social, o novo serviço vai beneficiar principalmente os aposentados e pensionistas do País que vivem na área rural, onde o acesso a uma agência bancária é mais difícil. Eles são 60% do total do País. O ministro da Previdência, Waldeck Ornélas, disse que, com o atendimento pelas casas lotéricas, os beneficiados poderão receber o pagamento sem deixar os municípios em que residem. Atualmente, de acordo com o ministro, os aposentados e pensionistas de cerca de 500 municípios são obrigados a se deslocar para outra cidade, onde exista serviço bancário. Ornélas observou que, ao mesmo tempo, o pagamento em casas lotéricas poderá ser feito tanto nas grandes metrópoles quanto nas pequenas localidades do interior.