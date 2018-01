Lotéricas vão pagar aposentados As casas lotéricas deverão passar a pagar aposentadoria e pensão para os segurados da Previdência Social que recebem seus benefícios por meio da Caixa Econômica Federal, a partir de novembro. A previsão é a de que o pagamento nas lotéricas comece a ser feito a partir de segunda-feira. A data não está confirmada porque ainda estão sendo feito testes no sistema de informática das lojas interligado com a Caixa. Segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social, todos os segurados que recebem pela Caixa poderão sacar o pagamento nas lotéricas, independentemente do seu valor. O saque, no entanto, deverá obedecer a escala de pagamento da Previdência Social. Por ela, os aposentados e pensionistas recebem o benefício entre o primeiro e o décimo dia útil do mês seguinte ao de competência, de acordo com o número fina da sua inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).