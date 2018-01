Lotéricas vendem passagens aéreas da Nacional A rede de casas lotéricas da Caixa Econômica Federal está oferecendo o serviço de venda de passagens aéreas da Nacional Transportes Aéreos. Tendo feito a reserva por telefone, o passageiro poderá realizar o pagamento do valor do bilhete e assim receberá o código que dá acesso ao embarque (passagem eletrônica). Atualmente, venda de passagens da Nacional só é possível nas lojas da própria empresa. A possibilidade de realizar o pagamento em qualquer casa lotérica traz praticidade ao consumidor, pois amplia a rede de vendas. Quanto ao procedimento para efetuar a reserva, não há novidades: a operação continua sendo feita por meio do call center da Nacional - em São Paulo, (011) 3155-1400. A Nacional Transportes Aéreos interliga as cidades de Araçatuba (SP), São Paulo (Guarulhos), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e São Luís (MA). A confirmação da reserva pode ser feita em qualquer das 8.500 lotéricas espalhadas pelo País. Ao efetuar o pagamento, o cliente recebe o código que deverá ser apresentado no momento do embarque.