Lotéricas voltam a funcionar como bancos A Caixa Econômica Federal informou, há pouco, que foi cassada, pela Justiça Federal no Rio Grande do Sul, liminar que impedia as casas lotéricas de funcionarem como banco. Com o despacho, perdeu validade a decisão anterior que suspendia os serviços de saques e depósitos em conta-corrente e poupança, assim como os pagamentos dos benefícios do INSS nas lojas de loteria. A liminar havia sido impetrada hoje de manhã. "Nossa área jurídica agiu rápido e pudemos evitar que a decisão trouxesse desconforto para as pessoas que usam os serviços das lojas de loterias", disse há pouco o superintendente nacional de Loterias da Caixa, Marco Antônio Lopes.