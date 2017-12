Lotéricos fazem manifestação na Paulista Cerca de 150 lotéricos se reuniram por volta das 10 horas desta sexta-feira no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na avenida Paulista, São Paulo, para manifestar contra a implantação dos novos terminais utilizados no processamento de apostas e pagamento de contas. O ato é coordenado pelo Sindicato das Casas Lotéricas do Estado de São Paulo (Sincoesp), que explicou a intenção do grupo em seguir em passeata pela avenida Paulista, às 11 horas, até a sede da Caixa Econômica Federal, no número 1.842 da mesma rua. No banco, será entregue um documento com as reivindicações da categoria. Os lotéricos também protestam contra a diferença de recebimento pela prestação de serviços. Segundo o sindicato, os bancos recebem de R$ 0,80 a R$ 1,60 cada vez que o consumidor paga contas de água, luz, telefone e outros débitos. As lotéricas recebem R$ 0,28 pelo mesmo serviço, e alegam ter prejuízo nessas operações.