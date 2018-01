Loyola: juros vão ser mais pressionados O mercado financeiro vai continuar pressionando pela alta das taxas de juros. Esta é a expectativa do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Para ele, pode ser mais vantajoso para o governo, neste momento, vender títulos pós-fixados do que prefixados, segundo apurou o editor Josué Leonel. Ou, pelo menos, reduzir os prazos destes títulos para período menor que um ano. O mercado está pressionando as taxas prefixadas nos últimos leilões de títulos públicos. No leilão de ontem, a taxa média subiu para 20,29% ao ano, bastante acima da taxa básica de juros ( Selic), que está em 18,5% ao ano. Então, dando preferência por emitir títulos pós-fixados ou de prazo mais curto, o governo estaria gastando menos com juros, o que é bom para evitar pressões sobre os gastos públicos. Para Loyola, o mercado não está propriamente nervoso, mas muitos agentes que apostavam num cenário otimista foram surpreendidos pelas fortes oscilações no mercado internacional. Passada a atual onda de turbulência externa, Loyola considera que a tendência é de os juros brasileiros retomarem a queda, abrindo espaço à retomada do alongamento da dívida interna e à redução da oferta de pós-fixados. O ex-presidente do BC destaca a melhora dos fundamentos internos. Os índices de inflação, por exemplo, estão sinalizando taxas menores para este ano. De qualquer forma, a incerteza do mercado deve perdurar pelo menos até a definição das taxas de juros nos Estados Unidos (dia 16 de maio), para poder avaliar melhor seus efeitos sobre o Brasil. Para Loyola, o mais provável é que o Banco Central dos Estados Unidos suba os juros de 6% para 6,25% ao ano. Na sua avaliação, também é possível uma alta mais forte, para 6,5%, o que poderia gerar reações no mercado. Como esta taxa mais alta não é um consenso entre os analistas, ele acredita que sua confirmação alteraria os preços dos ativos financeiros.