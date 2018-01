Lozada discute com Lula a reconstrução do Mercosul O presidente da Bolívia, Gonzalo Sánchez de Lozada, disse na noite desta quinta-feira que discutiu com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a proposta de reconstrução do Mercosul. "O Mercosul mais os dois países associados (Bolívia e Chile) formam uma área econômica da importância da China mais Hong Kong juntos", disse Lozada, que se encontrou com Lula na Granja do Torto. Dentre os projetos de interesse dos dois países, ele destacou a hidrovia Paraguai-Paraná, que poderá escoar produtos agrícolas para a Bolívia. Ao responder a uma pergunta sobre a possibilidade de redução do preço do gás vendido ao Brasil, Lozada disse que o caminho para isso é usar integralmente o gasoduto que está operando apenas com um terço da capacidade (cerca de 10 milhões de metros cúbicos diários). O presidente da Bolívia informou que tem um projeto de obter uma saída do gás para o Pacífico para vender o produto à Califórnia, nos Estados Unidos. O projeto prevê a exportação da mesma quantidade de gás que está projetada para ser vendida ao Brasil - 30 milhões de metros cúbicos diários. Ao responder a uma pergunta de um jornalista boliviano, Lozada afirmou que está analisando a relação da empresa brasileira Vasp com a Lloyd Aéreo Boliviano, que teria adquirido ações da empresas sem ter feito integralmente o pagamento. Ele disse que o objetivo é resolver o problema, mas acrescentou: "Se há culpado, tem que responder e ser castigado".