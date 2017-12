Lua-de-mel do governo Lula se encaminha para o fim, diz EIU A consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), em suas previsões para a economia mundial em 2004 divulgadas hoje, traçou um quadro favorável, mas cauteloso, para o Brasil . Segundo a EIU, no próximo ano o governo vai novamente restringir o crescimento nos gastos para cumprir com as metas fiscais, ?mas novos cortes nas taxas de juros e o retorno da confiança vai estimular uma recuperação gradual do consumo privado e dos investimentos?. A consultoria acredita que isso, combinado com a continuidade do crescimento das exportações (embora num ritmo menor do que em 2003), vai permitir um crescimento de 2,2% do PIB em 2004. ?O crescimento poderá ser mais forte do que atualmente estimamos diante da extensão da capacidade ociosa nos setores menos voltados à exportação?, disse a EIU. ?Entretanto, vai permanecer abaixo de seu potencial, por causa da rigidez estrutural e das limitações do setor privado.? Política econômica ortodoxa Em 2004, segundo a consultoria, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai continuar aderindo à política econômica ortodoxa para manter a confiança dos investidores e o apoio do Fundo Monetário Internacional. Mas, ?embora a popularidade de Lula tenha sido preservada de uma maneira excelente, a pressão está crescendo para que o presidente exiba sinais de progresso no que se refere ao problema da pobreza generalizada?. A EIU acredita que serão implementadas reformas sociais em 2004, mas o governo vai continuar cauteloso para poder manter suas rigorosas metas fiscais e continuar com o seu comprometimento com o controle inflacionário. ?O real recuperou parte de seu valor perdido em 2002, mas esperamos que a moeda continue em seus níveis competitivos, facilitando o corrente ajuste nas contas corrente e comercial?, disse. ?Num quadro de expansão mais rápida da economia global em 2004 e desde que não ocorra qualquer grande choque no sentimento para os mercados emergentes, o Brasil deverá viver uma recuperação econômica modesta em 2004.? Crescentes sinais de descontentamento no PT A EIU afirmou que o governo tem demonstrado um firme compromisso com a continuidade de sua política macroeconômica. Mas, segundo a consultoria, ?com o período de lua-de-mel do novo governo se encaminhando para um final?, há crescentes sinais de descontentamento nas fileiras do Partido dos Trabalhadores. ?Para preservar o seu apoio, o governo vai procurar mudar a enfase de sua política para a solução de problemas de pobreza e de marginalização através de redistribuição de renda, reforma agrária e programas de bem-estar social?, disse. ?Diante dos limites fiscais, progresso nessas áreas vai depender da capacidade do governo em negociar concessões dos grupos privilegiados, melhorar a eficiência dos gastos públicos e canalizar os recursos disponíveis para os mais necessitados.? A consultoria observou que com o início da campanha para as eleições municipais de outubro de 2004, a oposição tentará sublinhar os fracassos do governo, incluindo o programa Fome Zero e as controvérsias sobre os subsídios para os projetos culturais.