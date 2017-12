Lucent cai mais de 5% no pré-mercado As ações da Lucent Technologies estão em baixa nas operações pré-mercado, diante de informações de que a Security and Exchange Comission está formalmente investigando as práticas contábeis da companhia. Segundo o site CBS MarketWatch, os papéis da Lucent caíram 5,3% nas operações realizadas pelo sistema eletrônico Instinet. As ações da Network Appliance avançavam 9,4%, em reação ao anúncio de seu balanço, revelando ganho de US$ 0,11 por ação no terceiro trimestre de seu ano fiscal, acima dos US$ 0,06 obtidos no mesmo período do ano anterior. O resultado foi informado após o encerramento do pregão de Nova York. Analistas ouvidos pela First Call previam lucro de US$ 0,10 por ação. As receitas subiram 91% no período, para US$ 288,4 mi. As ações da Cisco continuaram caindo; mais 0,83% esta manhã no pré-mercado. Ontem, os papéis da companhia perderam 3,4% no pregão regular de Wall Street. Vários outros papéis de tecnologia também operavam em território negativo. Entre eles, os da Microsoft, os da Voicestream, JDS Uniphase e Dell Computer.