Lucent, Dell e teles afetam humor de NY Os mercados acionários norte-americanos abriram em queda, com o pregão eletrônico da Nasdaq registrando perdas mais severas por conta das notícias negativas envolvendo a Lucent e a Dell, além do comportamento cadente das ações de telecomunicações na Europa. Às 12h53, a Nasdaq perdia 1,59% e o Dow Jones opera com estabilidade em relação ao fechamento do pregão de ontem. Nesta manhã, o The Wall Street Journal informou que a Lucent Technologies está sendo investigada pela divisão de disciplina da SEC (Security and Exchange Comission) por suspeita de práticas ilegais contábeis. Com a matéria, as ações da Lucent caíam 8,5% no pré-mercado. A Dell perdia 2,2%. A empresa negou a informação de que cortará 4 mil postos de trabalho, ou 10% de seu quadro de funcionários. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.