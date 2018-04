Luciano Coutinho será o novo presidente do BNDES, diz fonte O economista Luciano Coutinho será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, segundo fontes do governo. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, terá um encontro às 16 horas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, e Coutinho já participará desse reunião, disse a fonte. O anúncio oficial deve ocorrer após a reunião com o presidente Lula. Luciano Coutinho é um nome sugerido pelo próprio presidente Lula e, com a escolha, se for confirmada, encerra a disputa entre Miguel Jorge e o Ministro da Fazenda, Guido Mantega. Miguel Jorge defendia a indicação de Gustavo Murgel, do Santander, enquanto Mantega defendia a permanência de Demian Fiocca na presidência do BNDES. Disputa interna A escolha do presidente do banco gerou uma disputa interna entre os Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento. Fontes ligadas ao ministro Guido Mantega avaliam que Miguel Jorge chegou "de salto alto" ao fazer questão de deixar público que a escolha seria somente sua e do presidente Lula. Por outro lado, na semana retrasada, quando esteve com Mantega, Miguel Jorge deixou claro que o Ministério do Desenvolvimento, embora parceiro da Fazenda, comandará a definição de uma política industrial. Sempre que questionado se Mantega tinha participado da decisão sobre o futuro do BNDES, Miguel Jorge foi enfático na negativa. Murguel trabalhou no Santander até julho de 2006, instituição da qual também saiu Miguel Jorge. Aos que defendiam a permanência de Demian Fiocca no cargo argumentando que Murgel não teria sensibilidade para administrar o banco estatal, por ser do mercado financeiro, Miguel Jorge rebatia com a afirmação de que Fiocca trabalhou no HSBC e, portanto, também é um homem do mercado financeiro presidindo o BNDES. Na semana passada, em conversa com assessores, o presidente Lula disse que estava muito satisfeito com o BNDES e não queria que a linha do banco mudasse. Segundo o deputado federal, Jorge Bittar (PT-RJ), ?o presidente não quer transformar o BNDES de banco de desenvolvimento para banco de investimento?. Coutinho, atualmente economista da LCA Consultores, embora um nome do presidente, tem bom trânsito na Fazenda e não encontra resistências no Ministério do Desenvolvimento. Ele é Ph.D em Economia pela Universidade de Cornell, professor titular da Unicamp, e já foi Secretário-Executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia.