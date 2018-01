Lucro da Ambev sobe 15,15% no 2º trimestre para R$ 305,209 milhões O lucro líquido da AmBev subiu 15,15% no segundo trimestre, para R$ 305,209 milhões. A receita líquida somou R$ 3,704 bilhões, um aumento de 69,79%. O resultado bruto cresceu 87,98%, para R$ 2,346 bilhões. A empresa teve despesas operacionais de R$ 1,613 bilhão (+75,88%) e despesa financeira líquida de R$ 250,987 milhões (+24,68%). O resultado operacional registrou alta de 121,58%, para R$ 732,345 milhões. Em 30 de junho, o patrimônio líquido era de R$ 17,201 bilhões. A Ambev anunciou ainda que o Ebitda consolidado no segundo trimestre alcançou R$ 1,418 bilhão, o que representa um crescimento de 92,9% em relação ao mesmo período de 2004. A margem Ebitda subiu 4,6 pontos porcentuais, para 38,3%, na mesma base de comparação. O lucro líquido por lote de mil ações, excluindo-se a amortização de ágio, cresceu 27,8%, para R$ 9,74. A receita líquida total nas operações do Brasil cresceu 23,1%, informou a empresa, em comunicado.