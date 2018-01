Lucro da Ambev sobe 202,9% no 3º trimestre A Ambev registrou lucro líquido de R$ 399,02 milhões no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 202,9% em relação ao mesmo período de 2004, quando o resultado foi de R$ 131,728 milhões. O lucro por ação (lucro líquido dividido pelo número de ações da empresa) foi de R$ 0,00609. Na mesma base de comparação, a receita líquida (montante que a empresa efetivamente recebe pelas vendas de seus produtos, ou seja, o faturamento (receita bruta) diminuído dos impostos diretos, como ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins) subiu 32,51%, para R$ 3,910 bilhões. O resultado bruto (diferença entre a Receita Líquida e o Custo dos Produtos Vendidos), de R$ 2,518 bilhões, foi 42,15% maior. No período entre julho e setembro, as despesas operacionais cresceram 39,93% ante igual período de 2004, para R$ 1,906 bilhão. As despesas financeiras foram de R$ 242,163 milhões, 74,7% acima do terceiro trimestre do ano passado. O resultado operacional (resultado apenas da atividade primária da empresa) aumentou 49,51%, para R$ 612,428 milhões. Já as despesas não operacionais líquidas da Ambev caíram 93,92%, de R$ 104,679 milhões para R$ 6,364 milhões. O patrimônio líquido da companhia em 30 de setembro de 2005 era de R$ 19,805 bilhões. Os dados são consolidados.