Lucro da Ambev sobe 58,3% no segundo trimestre A AmBev, fabricante de bebidas, encerrou o segundo trimestre do ano com lucro líquido consolidado de R$ 483,3 milhões, 58,3% acima dos R$ 305,2 milhões registrados de abril a junho de 2005. A receita líquida consolidada foi de R$ 4,037 bilhões, com aumento de 9% sobre os R$ 3,704 bilhões dos mesmos meses de 2005. Segundo o balanço da empresa divulgado nesta segunda-feira, o lucro bruto somou R$ 2,688 bilhões, com alta de 14,6%. A geração bruta de caixa medida pelo Ebitda somou R$ 1,586 bilhão no segundo trimestre, 11,9% maior que o R$ 1,418 bilhão do mesmo período do ano passado. Dívida O período foi encerrado com dívida líquida de R$ 5,251 bilhões. A dívida consolidada total soma R$ 6,832 bilhões, sendo R$ 830,7 milhões no curto prazo e R$ 6,001 bilhões no longo. Do total, R$ 1,441 bilhão é denominado em moeda local e R$ 5,391 bilhões em moeda estrangeira. A empresa encerrou o período com R$ 1,581 bilhão em caixa.