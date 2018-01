Lucro da AmBev sobe 92,5% em 2002 A AmBev encerrou o ano passado com lucro líquido de R$ 1,510 bilhão, com aumento de 92,5% sobre os R$ 784,568 milhões de 2001. A receita líquida da empresa somou R$ 7,325 bilhões, com aumento de 12,3%. O lucro bruto saiu de R$ 3,159 bilhões, em 2001, para R$ 3,983 bilhões, em 2002. As despesas operacionais totalizaram R$ 1,932 bilhões, com alta de 8,4% ante aos R$ 1,783 bilhão do exercício anterior. O Ebit somou R$ 2,050 bilhões, com alta de 49,1% sobre o R$ 1,375 bilhão de 2001. As despesas financeiras líquidas aumentaram 48,5%, para R$ 747,086 milhões. Em 2002, a companhia teve ganho de R$ 280,640 milhões relativo à provisão de IR e Contribuição Social. Em 2001, essa conta trouxe perda de R$ 51,974 milhões. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 4,129 bilhões. Todos os dados são consolidados.