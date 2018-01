Lucro da Arcelor Brasil cai 30,3% em 2006 A Arcelor Brasil teve lucro líquido de R$ 2,268 bilhões em 2006, registrando queda de 30,3% em relação ao lucro do ano anterior. A receita líquida avançou 5,3% para R$ 14,058 bilhões. A geração de caixa da empresa recuou 13%, para R$ 4,4 bilhões. A margem Ebitda (ganhos apurados antes do pagamento de impostos, taxas, depreciação e amortização, na sigla em inglês) saiu de 38% em 2005 para 31% em 2006. O lucro bruto apresentou redução de 11,4%, de R$ 5,428 bilhões para R$ 4,807 bilhões. O lucro operacional passou de R$ 4,186 bilhões para R$ 3,132 bilhões. A empresa encerrou o exercício com dívida líquida de R$ 1,2 bilhão, com redução de 7%.