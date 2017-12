Lucro da Arcelor cai no primeiro trimestre O grupo siderúrgico Arcelor, acionista majoritário da Acesita, lucrou 761 milhões de euros (US$ 970 milhões) no primeiro trimestre, 19,8% a menos que no mesmo período de 2005, informou nesta sexta-feira a empresa. O resultado foi prejudicado pelos elevados custos das matérias-primas e contrastou com o "excepcional" primeiro trimestre do ano passado, quando a Arcelor registrou lucro de US$ 1,2 bilhão, graças ao forte crescimento dos todas as suas áreas de negócios. Os negócios entre janeiro e março deste ano cresceram 17,2%, chegando a 9,565 bilhões de euros (US$ 12,148 bilhões), e refletem fundamentalmente a consolidação de Acesita, a filial de aço inoxidável do Brasil. A Arcelor prevê "ótimos" resultados nos próximos meses com a recuperação da demanda de aço e o aumento de preços. Oferta Em janeiro, a Mittal Steel, maior siderúrgica do mundo, lançou uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA), considerada hostil pela Arcelor. A oferta avaliava a companhia em 18,6 bilhões de euros (mais de US$ 23 bilhões). A Mittal Steel ofereceu uma revisão da proposta sem elevar o preço se a Arcelor recomendar a negociação a seus acionistas.