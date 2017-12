Lucro da AT&T salta para US$1,450 bilhão no 1º trimestre O lucro líquido da companhia de serviços de telefonia AT&T cresceu US$885 milhões registrados no primeiro trimestre de 2005 para US$1,450 bilhão de janeiro a março deste ano. A informação, divulgada nesta terça-feira, mostrou que os lucros por ação passaram de US$0,27 para US$0,37. O montante reflete o resultados da fusão da companhia com a SBC Communications. Excluindo encargos extraordinários associados à fusão, o ganho teria sido de US$2 bilhões, ou US$0,52 por ação. Em 18 de novembro, a companhia de telefonia SBC completou a aquisição da corporação AT&T e adotou esta denominação corporativa. A receita chegou a US$15,8 bilhões, o que representa um aumento de 54,5% em relação aos US$10,2 bilhões registrados há um ano. A conta exclui as arrecadações geradas pela Cingular, que tem 60% de sua participação sob posse da AT&T. AT&T x Cingular A AT&T se propõe ainda a ter o total da empresa de telefonia celular Cingular, caso o acordo de compra da Bellsouth, anunciado em março e avaliado em US$ 67 bilhões, consiga sinal verde das autoridades dos Estados Unidos e dos acionistas de ambas as companhias. A empresa resultante dessa operação se tornaria a maior de comunicações neste país, com mais de 70 milhões de clientes de telefonia local em 22 Estados, e outros 54 milhões de usuários de serviços de telefonia celular.