Lucro da Audi sobe 35,7% no semestre A indústria automobilística alemã Audi aumentou o seu lucro líquido para 407 milhões de euros (US$ 517 milhões) no primeiro semestre, 35,7% a mais que no mesmo período de 2005. A filial de veículos de luxo do grupo Volkswagen informou nesta terça-feira que o faturamento nos seis primeiros meses do ano subiu 16,8%, para 15,454 bilhões de euros (US$ 19,626 bilhões). O lucro operacional de janeiro a junho aumentou 22,3%, chegando a 733 milhões de euros (US$ 931 milhões). O diretor financeiro da Audi, Rupert Stadler, disse que o lucro é o resultado de uma melhora nas vendas de modelos com equipamentos de valor mais alto. A Audi prevê para 2006 um aumento das vendas de 6%, ou 50 mil carros. Suas entregas no ano passado foram de 779.441 unidades. Na Bolsa de Frankfurt, as ações da Volkswagen abriram com alta de 0,4%, para 58,99 euros. Este texto foi atualizado às 11h11.