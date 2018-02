Lucro da B2W recua no 3o tri, mas vendas crescem

O Ebitda, sigla em inglês para ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização, totalizou 111 milhões de reais entre julho e setembro, 2 por cento superior ao registrado no mesmo intervalo de 2008. A margem passou de 13,8 para 11,1 por cento.

Conforme a companhia, que é líder em comércio eletrônico no país, as vendas consolidadas no trimestre totalizaram 1,3 bilhão de reais, com alta de 15 por cento sobre o mesmo período do ano passado.

A B2W credita esse crescimento à "maior agressividade comercial, o que gerou aumento de 38 por cento na quantidade de pedidos vendidos, decorrentes do aumento de visitação, conversão e entrada de novos clientes".

A receita líquida no terceiro trimestre ficou em 999 milhões de reais, com crescimento de 26 por cento frente aos 794 milhões de reais registrados um ano antes.

A B2W informa ainda que seu ciclo de caixa no terceiro trimestre foi de 80 dias (sem considerar efeitos de substituição tributária), com ganho de 23 dias frente ao mesmo intervalo de 2008.

(Por Stella Fontes)