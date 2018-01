Lucro da BB Seguridade cresce 44% no segundo trimestre

A BB Seguridade informou nesta terça-feira, 11, que encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 1,215 bilhão, alta de cerca de 44% sobre o resultado positivo obtido um ano antes, apoiado no efeito do aumento dos juros da economia nas aplicações financeiras da empresa.

Em termos ajustados, a instituição teve lucro líquido de R$ 994,6 milhões de abril a junho, crescimento de 17,7% sobre o segundo trimestre de 2014.

Apesar do resultado, a companhia, que reúne os negócios do Banco do Brasil em seguros e previdência, reduziu a expectativa de crescimento dos prêmios emitidos neste ano no segmento SH1, o mais importante da companhia, que reúne produtos de vida e para o agronegócio.

A expectativa passou de alta de 15% a 21% para alta de 5% a 8%, após retração de 8% no primeiro semestre sobre o mesmo período do ano passado. "O desvio em relação ao projetado se deve principalmente a um desempenho inferior ao previsto na emissão de prêmios de seguros agrícolas bem como de prêmios de seguro de vida no canal corretor", afirmou a BB Seguridade no balanço.

Os prêmios do SH1 somaram R$ 3,409 bilhões no primeiro semestre ante R$ 3,704 bilhões na primeira metade de 2014. A queda ocorreu pressionada pelo desempenho no segundo trimestre, que terminou com emissão de R$ 1,867 bilhão em prêmios no SH1 ante R$ 2,148 bilhões no mesmo período do ano passado.

Segundo a BB Seguridade, o SH1 teve lucro líquido de R$ 381,6 milhões no segundo trimestre, alta anual de 13,3%, puxado pela melhora no desempenho de despesas gerais e administrativas e pela alta na rentabilidade de aplicações financeiras por causa do aumento da taxa de juros do país.

No SH2, que reúne as atividades com seguros de patrimônio e automóvel, o lucro líquido do segundo trimestre foi de R$ 100,1 milhões, salto de 115,8% sobre o resultado do segmento no mesmo período do ano passado.

A BB Seguridade também divulgou que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 1,73 bilhão em dividendos, que corresponde a 0,879139927 real por ação.