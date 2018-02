Lucro da Brasilcap sobe 3,6% no semestre A Brasilcap, braço de capitalização do Banco do Brasil, divulgou nesta quarta-feira o resultado do primeiro semestre. A empresa, líder do segmento de capitalização no País, teve faturamento de R$ 864,7 milhões, um avanço de 3,6% em relação a igual período do ano anterior. As reservas técnicas - volume de depósitos feitos por clientes dos títulos Ourocap - atingiram R$ 2,7 bilhões, 11,2% a mais do que o valor apurado em 2005. O lucro líquido cresceu 11% em relação ao ano anterior, atingindo os R$ 82,5 milhões. Mantendo o ritmo de crescimento, os prêmios distribuídos pelos títulos de capitalização Ourocap alcançaram R$ 33,2 milhões, 20% do total distribuído pelo mercado no período.