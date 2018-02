Lucro da Bridgestone cai 67,7% no semestre A Bridgestone registrou uma queda no lucro líquido no primeiro semestre de 67,7%, tomando como base o mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela própria fabricante. A forte queda, que refletiu em um lucro de 32,82 bilhões de ienes (US$ 282 milhões) no semestre, foi atribuída pela empresa aos grandes lucros do ano anterior. Outro dos fatores da queda foram as despesas de reestruturação em suas operações nos Estados Unidos, as altas do petróleo e o encarecimento de matérias-primas como a borracha. O lucro antes de impostos do grupo Bridgestone caiu 20,1% entre janeiro e junho, a 70,84 bilhões de ienes (US$ 610 milhões), apesar do aumento de 13,4% nas vendas, a 1,42 trilhão de ienes (US$ 12,24 bilhões), segundo a empresa.