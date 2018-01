Lucro da Caixa foi de R$ 937 milhões no 1º semestre A Caixa Econômica Federal obteve lucro líquido de R$ 937 milhões no primeiro semestre de 2005. Embora bem superior ao resultado líquido de R$ 623,7 milhões obtido no mesmo período do ano passado, o desempenho da Caixa foi bastante inferior ao dos bancos privados de grande porte e também ao do Banco do Brasil, que obteve no primeiro semestre deste ano um lucro líquido R$ 1,979 bilhão. O vice-presidente de Controladoria da Caixa, João Dornelles, explicou que um dos motivos para o resultado ter sido inferior ao dos demais bancos é que a instituição tem um patrimônio líquido pequeno, de apenas R$ 6,7 bilhões e sua capacidade de emprestar, portanto, é menor. Outra razão é que praticamente dois terços da carteira de crédito da Caixa, que alcança R$ 33,5 bilhões, é constituída de financiamentos imobiliários e de infra-estrutura, que rendem bem menos do que o crédito comercial e os empréstimos a pessoas físicas.