Lucro da CEF no 1º semestre supera R$ 600 milhões A Caixa Econômica Federal teve um lucro líquido de R$ 623,7 milhões no 1º semestre de 2004. Os números do balanço, anunciados hoje, mostram um crescimento de 28,9% no volume de operações de crédito comercial da instituição, com a contratação de R$ 11,9 bilhões. Segundo informou a Assessoria de Imprensa da CEF, em 30 de junho, a Caixa registrou um Patrimônio Líquido de R$ 6,1 bilhões, 15% maior que os R$ 5,3 bilhões dos bancos ? no Brasil, o índice mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. A Poupança da CEF finalizou o 1o semestre de 2004 com saldo total da ordem de R$ 46,4 bilhões, registrando crescimento de cerca de R$ 3,5 bilhões quando comparado com o saldo apresentado em igual período de 2003. A participação de mercado alcançou 31,09%. A captação líquida acumulada no semestre foi de R$ 884,3 milhões. Administração de fundos Na administração do patrimônio líquido de terceiros houve crescimento de 9,27% no semestre, passando de R$ 82,2 bilhões, em dezembro de 2003, para R$ 89,8 bilhões, em junho de 2004. No comparativo em relação a junho de 2003, foi registrada uma evolução no patrimônio administrado de 27,1%, quando o volume passou de R$ 70,6 bilhões para os atuais R$ 89,8 bilhões. No mesmo sentido, a receita assinalou um crescimento de 15,1%, quando, ao final do primeiro semestre de 2003, atingiu R$ 211,4 milhões. Focos de atuação A base de clientes da CEF é formada por 30,4 milhões de clientes. Entre os clientes da Caixa, 2 milhões são provenientes do projeto de acesso da população de baixa renda ao sistema bancário. A Conta simplificada CAIXA Aqui, carro-chefe desse projeto, fechou o período com um crescimento de R$ 248,55% na quantidade de contas abertas. Por meio dessa conta, milhares de clientes já têm acesso a um crédito de R$ 200,00. Em junho de 2004, 915 mil clientes já possuíam créditos rotativos pré-aprovados, significando R$ 180 milhões em recursos destinados a 125 mil clientes, com utilização de R$ 83,9 milhões.