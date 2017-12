Lucro da Cemig cresce 87% A Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig) teve lucro consolidado de R$ 554,721 milhões no primeiro trimestre de 2005, um alta de 87,14% em comparação com o mesmo período de 2004, quando foi de R$ 296,423 milhões, informa o site Canal Energia. A receita bruta consolidada no final de março foi de R$ 2,917 bilhões, superando os R$ 2,330 bilhões em igual período do ano anterior. Já a receita líquida consolidada subiu de R$ 1,624 bilhão, nos três primeiros meses de 2004, para R$ 2,194 bilhões, no mesmo período de 2005.