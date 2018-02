Lucro da CNS cai 2,32% no segundo trimestre A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou lucro líquido de R$ 409,464 milhões no segundo trimestre de 2006, uma queda de 2,32% sobre os R$ 419,202 milhões de igual período de 2005. Conforme dados divulgados nesta quarta-feira, a receita líquida caiu 24,6%, para R$ 1,918 bilhão, sendo que o faturamento interno recuou 18,2%, para R$ 1,508 bilhão, e o externo diminuiu 41,5%, para R$ 409,565 milhões. O custo dos produtos vendidos aumentou 11,35%, para R$ 1,481 bilhão, e o lucro bruto caiu 64%, para R$ 436,495 milhões. A margem bruta passou de 47,7% para 22,8%. O lucro operacional antes do resultado financeiro e de participações recuou 31%, para R$ 653,541 milhões, e o resultado financeiro líquido negativo totalizou R$ 101,138 milhões, com queda de 52,69%. O lucro operacional foi de R$ 527,832 milhões, com baixa de 28,55%. O Ebitda (quanto a empresa gera de recursos apenas em sua atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos) caiu 60,7%, para R$ 476,531 milhões. O patrimônio líquido ao final do período era de R$ 6,664 bilhões.