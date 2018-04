Lucro da Coca-Cola cai 18% no 4º tri 08, para US$ 995 milhões

A Coca-Cola divulgou um lucro líquido de US$ 995 milhões - ou US$ 0,43 por ação - no quarto trimestre de 2008, resultado 18% inferior ao registrado no mesmo período de 2007, de US$ 1,21 bilhão, em meio a baixas contábeis e à valorização do dólar. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A receita caiu 2,8%, para US$ 7,13 bilhões, devido a um enfraquecimento nas vendas internacionais da companhia. Aproximadamente 80% dos lucros da Coca-Cola é obtido com as vendas internacionais. Na América do Norte, as vendas subiram 5% em termos de capital, refletindo o aumento nos preços, mas caíram 3% em termos de volume. Analistas da Thomson Reuters previam um lucro por ação de US$ 0,61 e uma receita de US$ 7,52 bilhões. O volume de vendas de bebidas gaseificadas teve um crescimento mundial de 2%. No segmento de bebidas sem gás, o aumento foi de 11%. A Coca-Cola afirmou que os esforços da companhia para reduzir custos não afetarão uma nova campanha publicitária mundial para o refrigerante homônimo produzido pela empresa e informou que pretende estruturar um negócio mundial de sucos por meio de acordos na América Latina, Rússia e China. As informações são da Dow Jones.