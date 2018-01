Lucro da Coca-Cola cai e receita tem queda de 6,9%

NOVA YORK - O lucro da Coca-Cola recuou para US$ 1,05 bilhão, ou US$ 0,24 por ação, no terceiro trimestre deste ano. Em igual período do ano passado, o lucro da companhia havia sido de US$ 1,45 bilhão, ou US$ 0,33 por ação. A receita da empresa teve queda de 6,9%, para US$ 10,63 bilhões, mas ficou acima da previsão dos analistas, de US$ 10,51 bilhões.

Excluindo-se certos itens, o lucro por ação da Coca-Cola foi de US$ 0,49. O resultado supera levemente a previsão dos analistas ouvidos pela Thomson Reuters, que era de US$ 0,48 por ação.

A Coca-Cola informou que variações cambiais cortaram 2% de sua receita no terceiro trimestre, por causa do dólar mais forte. A companhia obtém cerca de 50% de suas vendas do exterior. Preços mais altos e embalagens menores nos EUA, que custam mais por mililitro aos consumidores, ajudaram a Coca-Cola a compensar o câmbio.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A companhia registrou crescimento de 1% no volume de bebidas negociadas no terceiro trimestre. Perto das 9h30 (de Brasília), a ação subia 1,43% no pré-mercado em Nova York.