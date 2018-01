Lucro da Coca-Cola fica dentro das previsões A Coca-Cola Co. informou que teve um lucro líquido de US$ 242 mi no quarto trimestre do ano passado (US$ 0,10 por ação), depois de um prejuízo de US$ 45 mi no mesmo período de 1999 (US$ 0,02 por ação). O resultado do período outubro/dezembro de 2000 contém itens extraordinários; excluídos esses itens, o lucro operacional foi de US$ 0,38 por ação, dentro das previsões dos analistas. A receita da empresa ficou em US$ 4,903 bi no quarto trimestre de 2000, de US$ 4,931 bi no mesmo período do ano anterior. As informações são da Dow Jones.