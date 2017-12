Lucro da Colgate-Palmolive supera previsões A Colgate-Palmolive informou que obteve lucro líquido de US$ 286,7 mi, ou US$ 0,49 por ação, no quarto trimestre de 2000, superando o ganho de US$ 260,6 mi, ou US$ 0,44 por ação, reportado em igual exercício de 1999. O lucro da empresa superou as expectativas do analistas, que giravam em torno de US$ 0,45 por ação. As vendas da Colgate-Palmolive totalizaram US$ 2,412 bi no quarto trimestre, um crescimento de 2,9% em relação ao mesmo período de 1999, quando a empresa vendeu US$ 2,343 bi. As informações são da agência Dow Jones.