Lucro da Copasa cresce 23,5% para R$ 356 milhões em 2006 A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) encerrou 2006 com lucro líquido de R$ 356,437 milhões, um crescimento de 23,5% em relação ao ano anterior. Apenas no último trimestre do ano, a companhia alcançou um lucro líquido de R$ 55,728 milhões, ou 17,7% acima do registrado no mesmo trimestre de 2005. A receita líquida totalizou R$ 1,681 bilhão em 2006, indicando um crescimento de 13,9 frente a R$ 1,476 bilhão apresentado no ano anterior. No último trimestre, a receita líquida de R$ 427,419 milhões teve alta de 10,5%. O lucro bruto no ano subiu 15,9%, para R$ 925,482 milhões. No trimestre, houve alta de 5,8%, para R$ 221,770 milhões. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia acumulou R$ 656,254 milhões em 2006, um incremento de 11,9% quando comparado a 2005. No último trimestre do ano, o Ebitda totalizou R$ 147,837 milhões, 6,9% acima do quarto trimestre de 2005. Em 2006, 11,5 milhões de habitantes foram atendidos pela Copasa com o abastecimento de água, o que correspondeu a um índice de atendimento de 97,7% de sua área de atuação e de 59,3% da população de Minas Gerais. No total, 584 municípios foram atendidos pelos serviços de água da companhia no ano, contra 570 ao final do ano anterior. O número de municípios atendidos por rede de esgoto passou de 78 em 2005 para 90 em 2006, beneficiando uma população de 5,8 milhões de pessoas. Em dezembro de 2006, a Copasa contava com a concessão para prestação de serviços de água em 610 municípios, além de 180 para serviços de esgoto. A expansão do mercado da companhia decorreu de duas novas concessões de água, além de onze novos municípios com concessões para esgotamento sanitário. Ainda, 24 concessões foram renovadas no ano - 22 referentes a serviços de água e duas a esgotamento sanitário. A Copasa investiu R$ 842,9 milhões em 2006, dos quais 46%, ou R$ 389,4 milhões, foram destinados à implementação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água. Já os sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto receberam 50% dos investimentos, no montante de R$ 418,2 milhões. Os outros R$ 35 milhões, equivalentes a 4% do total investido, foram destinados a programas de melhoria operacional, desenvolvimento empresarial, bens de uso geral e outros. A dívida líquida caiu 64,0% em dezembro de 2006, na comparação com o mesmo mês de 2005, mas subiu 10,95 em relação a setembro, para R$ 382,774 milhões.