Lucro da Copel cresce 201,13% no semestre A Copel fechou o primeiro semestre deste ano com lucro líquido de R$ 266,144 milhões, registrando crescimento de 201,13% sobre os R$ 88,382 milhões de igual período de 2002. O lucro por ação do período foi de R$ 0,00097. A receita líquida da empresa teve aumento de 11,68%, para R$ 1,397 bilhão. O lucro bruto saiu de R$ 368,295 milhões, no primeiro semestre de 2002, para R$ 214,809 milhões, de janeiro a junho deste ano. A companhia teve receita operacional de R$ 193,031 milhões, frente a despesa de R$ 210,259 milhões do mesmo período de 2003. A Copel teve resultado de equivalência patrimonial positivo de R$ 8,134 milhões, ante a perda de R$ 4,168 milhões. O resultado operacional ficou positivo em R$ 415,974 milhões nos seis primeiros meses do ano, com aumento de 170,34% sobre os R$ 153,868 milhões. Em 30 de junho, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 4,992 bilhões. O valor patrimonial por ação estava em R$ 0,01824. Todos os dados são consolidados.