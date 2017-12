Lucro da Copene cresce 130% A Copene teve lucro líquido de R$ 204,103 milhões no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 130% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida da companhia cresceu 91,51%, para R$ 1,362 bilhão, e o resultado bruto aumentou 75,36%, para R$ 344,961 milhões. A Copene é uma companhia de primeira geração, ou seja, seu carro chefe de vendas, o eteno, é distribuído para companhias de segunda geração, que transformam o produto em polietileno e estireno. Seguindo a cadeia produtiva, as empresas de terceira geração usam essas substâncias para produzir unidades acabadas, como brinquedos e garrafas de refrigerantes. Com o encarecimento das importações, as empresas de segunda e terceira geração se voltaram para o mercado interno, favorecendo as vendas de indústrias de primeira geração, como a Copene. A expectativa na empresa é de elevar em 8% as vendas totais este ano. Em relação à sua capacidade produtiva, a Copene pretende ampliar o volume em 80 mil toneladas de eteno por ano, a partir do primeiro semestre de 2001. Atualmente, a companhia produz 1,200 milhão de toneladas de eteno aualmente. A Copene apresentou redução no resultado financeiro líquido negativo, que passou de R$ 54,575 milhões no primeiro semestre de 99 para R$ 15,921 milhões nos primeiros seis meses deste ano. A dívida bruta da empresa totalizou R$ 1,258 bilhão, segundo Freitas. Desse montante, R$ 250 milhões correspondem ao curto prazo.