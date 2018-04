Lucro da CPFL Energia cai 48,7% no segundo trimestre e soma R$ 123,17 milhões

A CPFL Energia apurou lucro líquido de R$ 123,17 milhões no segundo trimestre de 2017, montante 48,7% menor que os R$ 240,135 milhões anotados em igual etapa do ano passado. No acumulado em seis meses, o resultado somou R$ 355,29 milhões, 24,8% abaixo do reportado em igual etapa de 2016.

O lucro líquido atribuído aos acionistas controladores recuou 48,8% no segundo trimestre, para R$ 143,47 milhões, somando R$ 389,36 milhões no semestre (-26,7%).

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 1,027 bilhão entre abril e junho, alta de 6,3% ante os R$ 966,3 milhões registrados no primeiro trimestre de 2016. Nos primeiros seis meses do ano, o Ebitda totalizou R$ 2,223 bilhões, alta de 11,1% frente igual etapa do ano passado.

++ Conta de luz vai ficar quase 20% mais barata em cidades do Estado de São Paulo

A receita operacional líquida da CPFL cresceu 26,7% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$ 5,963 bilhões. No semestre, a receita alcançou R$ 11,501 bilhões, 30,4% acima do reportado na mesma etapa de 2016.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 418,168 milhões no trimestre, perda 58,4% maior na comparação anual. No semestre, o prejuízo financeiro alcançou R$ 854,3 milhões, alta de 46,5%.