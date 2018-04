Lucro da CSN mais que dobra no 1º trimestre A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) divulgou nesta quarta-feira, 25, lucro líquido de R$ 763 milhões no primeiro trimestre, resultado 124% superior ao obtido no mesmo período de 2006, quando a companhia lucrou R$ 340,4 milhões. "Esse bom resultado da companhia se deveu basicamente à combinação positiva dos preços praticados no período e aos maiores volumes de vendas alcançados (1,2 milhão de toneladas) nos primeiros três meses do ano em curso", informou a CSN. A companhia citou ainda um ganho não operacional de R$ 133 milhões, obtido com a alienação de sua participação na siderúrgica anglo-holandesa Corus, e uma Remuneração de Incentivo de R$ 235 milhões, por ter apresentado proposta de aquisição pela companhia anglo-holandesa, conforme estabelecido em contrato firmado por ambas empresas em 2006. A CSN anunciou ainda geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) de R$ 1,015 bilhão de janeiro a março. No primeiro trimestre de 2006 o Ebitda ficou em R$ 787 milhões. A empresa teve margem Ebitda de 40,9% entre janeiro e março deste ano, contra os 40,3% registrados no mesmo período de 2006. A CSN teve ainda crescimento de 27% em sua receita líquida, na comparação anual, para R$ 2,485 bilhões.