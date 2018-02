Lucro da Danone duplica no primeiro semestre A Danone teve 704 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais que o dobro dos 346 milhões da primeira metade de 2005. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, o crescimento do grupo francês se deve a uma série de elementos excepcionais, como por exemplo, os 152 milhões de euros da venda dos molhos Asia Amoy, 40 milhões pela cessão da atividade de biscoitos na Nova Zelândia (Griffins) e a perda de 130 milhões no negócio de água na Europa. Descontando os elementos extraordinários, o lucro líquido corrente aumentou 22,3% e chegou a 614 milhões de euros. Já o ganho operacional corrente subiu 13,4%, para 972 milhões de euros, e a margem operacional corrente (que também não leva em conta os elementos excepcionais) foi de 13,46% do faturamento, 15 centésimos acima da primeira metade de 2005. O campeão de receita foi o setor de produtos lácteos frescos, com 3,967 bilhões de euros, contra 3,504 bilhões em 2005. Nas bebidas, o aumento foi de 1,772 bilhão para 2,045 bilhões; e nos biscoitos e cereais, de 1,161 bilhão para 1,205 bilhão. O setor de bebidas, segundo a Danone, "foi prejudicado pela alta das matérias-primas na Ásia". A companhia reajustou suas previsões de aumento interno do faturamento para este ano, que agora estão na faixa de 7 a 8%. No lucro líquido corrente por ação, a Danone espera uma alta da ordem de 15%.