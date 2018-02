Lucro da Dell despenca 54% no 3º trimestre com vendas fracas

O lucro trimestral da Dell despencou 54% devido a vendas menores que o esperado, com perda de mercado para seus concorrentes pela guerra de preços em computadores pessoais. A empresa, terceira maior fabricantes de PCs do mundo, também mostrou uma queda nas margens, o que desnorteou analistas de Wall Street.

Veja também:

Dell estreia no mercado de celulares pelo Brasil

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A companhia apresentou lucro líquido de US$ 337 milhões, ou US$ 0,17 por ação, ante US$ 727 milhões, ou US$ 0,37 por ação, um ano antes. A receita recuou 15%, para 12,9 bilhões de dólares, abaixo da estimativa média de analistas de US$ 13,2 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Embora a queda na receita tenha sido problemática, alguns analistas ainda se mostraram preocupados com as margens, particularmente porque a empresa destacou a lucratividade sobre o crescimento em meio a um esforço de corte de custos de US$ 4 bilhões.

A Acer tomou o lugar da Dell como a segunda maior fabricante de computadores pessoais no terceiro trimestre, impulsionada pelas vendas de notebooks e netbooks baratos.

A Dell, cujo desempenho depende primariamente de venda de PCs para empresas, sofreu com as companhias recuando no gasto durante a recessão econômica. A Acer e a HP ainda têm travado uma batalha feroz de preços, segundo analistas, particularmente em laptops para consumidor.