Lucro da Eletrobrás cai 65,11% no semestre Os resultados da Eletrobrás, holding de energia elétrica dona das maiores geradoras do País (Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletronuclear, entre outras), pioraram muito no primeiro semestre deste ano em relação a igual período do ano passado. Segundo o balanço da empresa divulgado hoje, o lucro líquido da estatal caiu 65,11%, somando R$ 649 milhões, ante os R$ 1,86 bilhão dos primeiros seis meses de 2001. O lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização, que mede a capacidade de geração de caixa da empresa, caiu 31,13% no período, somando R$ 1,929 bilhão no primeiro semestre deste ano, ante os R$ 2,8 bilhões em 2001. O principal fator para a grande queda na rentabilidade foi o sensível aumento do prejuízo das empresas controladas. Nos primeiros seis meses do ano passado, as geradoras controladas pela Eletrobrás contabilizaram prejuízos R$ 92 milhões. Nesse primeiro semestre, o prejuízo consolidado das geradoras subiu para R$ 1,3 bilhão. No ano passado, Furnas apresentou bons resultados, basicamente devido às operações no mercado atacadista de energia. As outras grandes geradoras, como Chesf e Eletronorte registraram perdas. A grande oscilação do dólar norte-americano no semestre, que sempre contribui com ganhos expressivos para a Eletrobrás, pois a empresa é credora em moeda forte, também ajudou. As receitas de financiamentos e empréstimos somaram R$ 1,271 bilhão no semestre, com queda de 25,45% em relação ao primeiro semestre de 2001. Já as variações monetárias líquidas somaram R$ 3,42 bilhões, com aumento de 57% em relação aos R$ 2,178 bilhões do primeiro semestre do ano passado. O resultado operacional da holding somou R$ 2,197 bilhões, com queda de 21,45% sobre os R$ 2,797 bilhões dos primeiros seis meses do ano passado. Na nota explicativa que acompanha o balanço, a diretoria da empresa observa que os resultados foram afetados negativamente "pelo procedimento adotado conservadoramente" para avaliação de investimentos. A empresa não detalha essa observação, mas isso representou provisão de R$ 900 milhões. A empresa constituiu provisões complementares para contingências cíveis no montante de R$ 217 milhões.