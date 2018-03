Lucro da Eletrobrás cai 66% em 2002 A Eletrobrás terminou 2002 com um lucro de R$ 1,1 bilhão. O resultado é 66% inferior aos R$ 3,3 bilhões registrados pela companhia no ano anterior. A significativa redução do lucro foi resultado do prejuízo de R$ 2,9 bilhões obtido no último trimestre do ano passado. A Eletrobrás informou que a reestruturação de dívidas de empresas controladas do grupo teve um impacto negativo no balanço de 2002. A receita bruta da Eletrobrás totalizou R$ 24,3 bilhões no ano passado, um valor 13% superior aos R$ 21,5 bilhões de 2001. Já o resultado operacional consolidado caiu 11,3% e atingiu o valor de R$ 4,5 bilhões. Provisão A Eletrobrás destacou que, no processo de renegociação de seus financiamentos com as controladas, a taxa de juros recebida pela companhia caiu, o que reduziu a rentabilidade de sua carteira de empréstimo. Entre as empresas que reestruturaram suas dívidas estão as distribuidoras do Nordeste, que "micaram" na privatização e que foram assumidas pela Eletrobrás. A companhia informou que fez uma provisão de R$ 1,5 bilhão para cobrir eventuais prejuízos nos seus refinanciamentos. A Eletrobrás informou ainda que a oscilação no câmbio afetou de forma negativa suas subsidiárias em 2002, o que não conseguiu ser compensado pelo fato da companhia ter receitas indexadas dólar, com os créditos às empresas do setor, especialmente Itaipu. O grupo Eletrobrás controla cerca de 80% da energia elétrica produzida no País, incluindo grandes geradoras como Chesf, Furnas, Eletronorte e Eletronuclear.