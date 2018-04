Lucro da Eletrobrás cai 73% A Eletrobrás obteve lucro líquido de R$ 299,270 milhões no primeiro trimestre do ano, com queda de 73,7% em relação ao mesmo período de 2001. A receita líquida caiu 6,7%, para R$ 792,073 milhões. A empresa registrou despesas operacionais de R$ 478,069 milhões no período, ante resultado positivo de R$ 866,468 milhões no primeiro trimestre do ano passado. A perda financeira líquida aumentou 28%, para R$ 344,274 milhões. O resultado de equivalência patrimonial saiu de R$ 27,316 milhões negativos para ganho de R$ 147,727 milhões. O lucro operacional foi de R$ 314,004 milhões, recuando 81,7%. O ganho por ação fechou em R$ 0,00056. Em 31 de março passado, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 64,779 bilhões e o valor patrimonial da ação estava em R$ 0,12052.