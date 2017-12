Lucro da Eletrobrás cresce 29% A estatal de energia Eletrobrás registrou lucro líquido de R$ 575,540 milhões no primeiro trimestre de 2005, ou 29,2% maior do que os R$ 445,433 milhões em igual período do ano passado. Segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, a receita operacional consolidada com venda de energia foi de R$ 4,726 bilhões, contra os R$ 4,648 bilhões nos primeiros três meses de 2004. A receita operacional consolidada atingiu R$ 5,092 bilhões no primeiro trimestre de 2005. O resultado financeiro ficou negativo em R$ 337,526 milhões no final de março. O valor é inferior aos R$ 517,690 milhões, também negativos, do mesmo período de 2004. Segundo o site Canal Energia, o resultado operacional foi de R$ 932,267 milhões, no primeiro trimestre de 2004, contra R$ 1,051 bilhão neste ano.