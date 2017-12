Lucro da Embraer cai 45%, atingindo R$ 708,9 milhões A Embraer informou, nesta segunda-feira, que registrou lucro líquido de R$ 708,9 milhões em 2005, resultado 45% inferior ao ganho de R$ 1,280 bilhão apurado pela empresa em 2004. Em seu comentário sobre o balanço, a aérea destaca que seus números foram impactados pela forte valorização do real frente ao dólar. A geração de caixa, medida pelo Ebitda (quanto a empresa gera de recursos apenas em sua atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos), somou R$ 1,071 bilhão, com redução de 44,6%. A margem Ebitda caiu de 18,9% em 2004 para 11,7% no ano passado. Sempre na mesma comparação, a receita líquida da Embraer teve queda de 11%, para R$ 9,133 bilhões e o lucro bruto recuou 36%, para R$ 2,166 bilhões. O lucro operacional antes das receitas financeiras caiu 54% para R$ 787,2 milhões. O lucro por ação foi de R$ 0,982213. Em 31 de dezembro de 2005, o patrimônio líquido da Embraer era de R$ 4,735 bilhões.