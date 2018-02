Lucro da Embraer cai 6,28% para R$ 155,793 milhões O lucro líquido consolidado da Embraer caiu 6,28% no segundo trimestre, para R$ 155,793 milhões, na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa registrou receita líquida de R$ 2,3 bilhões, uma alta de 18,92%, e resultado bruto de R$ 584,169 milhões, aumento de 23,02% sobre o mesmo intervalo de 2005. O lucro antes do resultado financeiro subiu 32,92%, para R$ 204,224 milhões. A companhia contabilizou um valor negativo de R$ 67,064 milhões referente a variações monetárias e cambiais líquidas, sendo que no mesmo período do ano passado havia registrado ganho de R$ 127,990 milhões nessa linha. O lucro operacional, após o financeiro, recuou 31,92%, para R$ 180,881 milhões. Em 30 de junho, o patrimônio líquido era de R$ 4,822 bilhões