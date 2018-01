Lucro da Embraer cresce 55,7% em 2004 A Embraer informou que encerrou o caixa do ano passado com recorde histórico de faturamento e lucro. A receita líquida da empresa atingiu R$ 10,231 bilhões, valor 55,7% superior ao ano de 2003. O lucro líquido dobrou com relação ao ano anterior e atingiu R$ 1,256 bilhão. A empresa, líder na fabricação de jatos com até 110 assentos, enfrentou as dificuldades vividas pelo mercado mundial de transporte aéreo, com a nova famílias de jatos 170/190, que desde março opera nos Estados Unidos e na Europa, além dos conceituados aviões regionais da família ERJ 145. Segundo a assessoria de imprensa, este foi o melhor resultado dos 35 anos de existência da empresa. A brasileira fechou o ano com pedidos firmes em torno de US$ 10,1 bilhões e com a possibilidade de negócios que podem chegar a US$ 27,6 bilhões. As vendas ao exterior feitas pela Embraer totalizaram R$ 3,3 bilhões colocando a indústria no segundo lugar do ranking das empresas exportadoras do País.