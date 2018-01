Lucro da Embraer recua 42% em nove meses A Embraer divulgou seus resultados do terceiro trimestre na noite de ontem. O lucro da empresa de janeiro a setembro recuou 42% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 307,695 milhões. O lucro por ação chegou a R$ 0,43054. A receita líquida foi de R$ 4,641 bilhões, com queda de 4,5%. O lucro bruto ficou em R$ 1,652 bilhão, com baixa de 22,3%. O lucro antes do resultado financeiro atingiu R$ 903,823 milhões, apresentando redução de 29,4%. O lucro operacional após o resultado financeiro foi de R$ 512,364 milhões, uma queda de 22,3%. No dia 30 de setembro, o patrimônio líquido era de R$ 3,563 bilhões. Os dados são consolidados.